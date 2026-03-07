女子ツアーが開幕したが、注目選手のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。4回目は昨年6年ぶりとなるツアー通算3勝目を飾った柏原明日架スイングをレポートする。【連続写真】右ヒザが逆くの字になって左足に近づく！250ヤード超えを連発する柏原明日架の豪快スイング◇◇◇広めのスタンスからワイドにクラブを上げていく柏原選手。もともとドローヒッターで、クラブが下から入る癖がありましたが、昨年優勝時は改善されてい