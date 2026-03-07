＜ダイキンオーキッドレディス3日目◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第3ラウンドが進行している。前日に自己ベスト「62」を叩き出した女王・佐久間朱莉が、午前11時20分に最終組でティオフ。1番パー4をパーで滑り出した。【ライブフォト】きょうの小祝さくらさんはパンツスタイルティショットは右ラフ。2打目をグリーン右サイドにつけると、パターでのアプローチをきっちりと寄せ