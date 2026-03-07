3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催中。シニアプロの深堀圭一郎がキャロウェイゴルフのブースに登場し、『クアンタム』ドライバーについて語った。【写真】河本結の『クアンタム』、ソールの鉛が横一直線に長すぎる!?今季新たに発売され、女子ツアーなどでも使用者が多い『クアンタム』ドライバー。注目の進化は、なんといっても「TRI-FORCE」だ。高初速を実現するためにチタンフェースを14％薄くし、その耐久性