タレントの薬丸裕英（60）が4日、自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんが作った彩り豊かな夕食を公開した。【写真】「身体喜ぶ、バランスの良い妻ご飯」妻・石川秀美さんの手料理を披露した薬丸裕英薬丸は「バランスの良い妻ご飯」と題してブログを投稿し、「本日の晩御飯」「身体喜ぶ、バランスの良い妻ご飯」とコメント。食卓の写真を掲載し、手作りの品数豊富な夕食を紹介した。公開された写真には、魚