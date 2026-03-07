神奈川・川崎市の駐車場で、男性が現金約700万円が入ったバッグを奪われる事件がありました。7日夜遅く、川崎市宮前区の駐車場で近くの中華料理店の店長の男性が突然、男に棒のようなもので殴られ、現金約700万円が入ったバッグを奪われました。男性は頭から血を流して病院に運ばれましたが、けがの程度は分かっていません。当時、男性は仕事終わりで別の店員と一緒にいたところを襲われたということです。犯人の男は現場から走っ