川崎市の駐車場で男性が男に襲われ、現金およそ700万円が入ったバッグを奪われました。警察は強盗傷害事件として逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、きのう午後11時過ぎ、川崎市宮前区の駐車場で45歳の男性が同僚と話をしていたところ、突然、男に棒のようなもので襲われ、現金およそ700万円が入ったバッグを奪われたということです。男性は頭などを殴られ病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。目