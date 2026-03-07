女優の吉岡里帆が６日、自身のインスタグラムを更新。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に２９日放送回から登場することを報告した。吉岡は「大河ドラマ『豊臣兄弟』初登場は３月２９日１２話からになります」と登場回を告知。吉岡は、主人公・小一郎（後の豊臣秀長、仲野太賀）の正妻となる慶（ちか）を演じる。「私が演じる“慶（ちか）”は戦国時代、武家の娘らしい“常在戦場”の精神を持つ屈強な女性です。かなりクセ強キ