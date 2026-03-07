北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、地元の子ども達と一緒に「スキーオリエンテーリング」を体験されました。7日午前9時半過ぎ、スキーウェアにニット帽姿の紀子さまと悠仁さまは、留寿都村のゲレンデで行われた「スキーオリエンテーリング」の講習会に参加されました。地元の小・中学生約30人が参加し、幼いころからスキーを続ける悠仁さまはマップホルダーを装着し、ゆっくり進む子どもを気遣ったり、地図を使