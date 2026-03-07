◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）神経科医として生計を立てているチェコ代表のハジム監督が試合前会見で、完全アウェーで行われる台湾戦について「天国」と粋な表現で語った。日本戦でないにもかかわらず、この日の試合も超満員は確実な情勢。９割以上は熱狂的な応援でおなじみの台湾ファンとみられ、チェコにとっては不利な状況にも映るが、ハジム監督の見解は違った。「非常に楽しみだよ。台