◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣブラジル代表は初陣の米国戦に臨み、５回までに５人の投手をつぎ込んだが、１０個の四死球と６安打を与え、１―７と大きくリードを許している。初回は先発した西武のボー・タカハシ投手がウィットに遊撃内野安打を許すと、続くハーパーを空振り三振。１死二塁から３番ジャッジには、カウント３―０から１２７キロのス