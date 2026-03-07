ＪＲＡは３月７日、２０２２年に京都２歳Ｓを勝ったグリューネグリーン（牡６歳、美浦・相沢郁厩舎、父ラブリーデイ）が、５日付で競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道札幌市のモモセライディングファームで乗馬となる予定。同馬は２２年１０月にデビュー。新馬勝ちは飾れなかったが、未勝利戦から連勝で京都２歳Ｓを制した。その後は勝利を飾れず昨年の富士Ｓ・Ｇ２（１３着）がラストランとなった。ＪＲＡ通算成