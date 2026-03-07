元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が７日までにＳＮＳを更新。結婚式の思い出ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「２０２５．１０．０９」と日付を記し、結婚式の写真を投稿。川口は花柄の打掛を身にまとった姿を披露している。この投稿に「素敵な写真」「とても素敵です。これからもお幸せに〜」「葵ちゃんめちゃくちゃ綺麗〜」「葵ちゃんは、何をしても可愛い」などのコメントが寄せられている