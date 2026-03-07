◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣの米国とブラジルとの一戦で、打球が天井に直撃する“珍事”が起こった。米国代表１番のボビー・ウィットＪｒ．が、２点リードの４回先頭の打席で左翼へ大飛球を打ち上げ、高々と舞い上がった打球は天井に直撃。審判は即座にファウルと判定した。会場のダイキン・パークは、アストロズの本拠地。西武からポスティングシ