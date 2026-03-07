2月23日から米国遠征を行った早大野球部が7日早朝帰国した。スタンフォード大など名門校と5試合を消化、同大には敗れたが3勝1敗1分の成績を残した。文化交流も行い実りある遠征となった。渡米前には香西主将が「クラウドファンディングで多額な寄付をいただき、感謝の気持ちを持って試合をしてきたい」と話していたがリーグ戦に向けて貴重な経験を積んだ。チームはそのまま羽田から国内便に乗り換え沖縄入り。Bチームと合流し2