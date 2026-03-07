◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーチャイニーズ・タイペイ（7日、東京ドーム）この日、チェコ代表の激励に現れたのは王貞治さん。1990年からハンク･アーロンさんとともに世界少年野球大会というイベントを提唱し、世界の子どもたちを一堂に集め、「国際交流試合」を行うなど、野球の普及に大きく貢献しています。実は、その“卒業生”として名を連ねているのが、チェコ代表のマルティン・チェルべン