育成選手が異例の大集合となった。阪神は7日、育成ドラフト2位の山崎照英外野手（22＝兵庫ブレイバーズ）、スタンリー・コンスエグラ外野手（25）が一軍に合流。これで松原、嶋村、福島を含めて、一軍に育成選手5人が集結した。山崎は初の一軍合流となった。最大の武器は50メートル5秒8の俊足。支配下へ向け、アピールすべく「まさかこんなに早く（甲子園で）できると思わなかった。代走からチャンスをもらえたら、初球から