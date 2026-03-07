■これまでのあらすじ「好きと言わないといけない」と思っていただけで、亜紀の娘はもうシールに興味を無くしていた。なんのために集めていたか自問する亜紀に、妻は目的が違ってきていなかったかと問いかける。そして、亜紀は夫婦で話し合いをし、夫から別居を言い渡されるが…。その後、亜紀さん夫婦がどういう話し合いをしたのか、私は知る由もありません。風の噂では別居を突きつけられたと聞きました。最初は子どものためだっ