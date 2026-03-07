赤ちゃんや子ども連れといった家族らに美術館を楽しんでもらおういうイベントが7日から県立近代美術館で開かれています。「0歳からのワイワイびじゅつかん」と題して行われているこのイベント。会場には子どもたちを描いた絵画など51点が展示されているほかお絵描きコーナーや休憩スペースなどもあり、泣いたり声を出したりすることも気にせずに楽しめるようになっています。中には童話・さるかに合戦を描いた油