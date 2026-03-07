この春、Snow Man・宮舘涼太が満を持して連続ドラマ初主演。“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”役で降臨し、ヒロイン・臼田あさ美と禁断の恋を繰り広げる前代未聞のSFラブコメディ『ターミネーターと恋しちゃったら』。【映像】TVerではSPインタビュー公開中！（期間限定）すでに、Travis Japan・松倉海斗、長井短、矢吹奈子、水嶋凜に加え、南海キャンディーズ・山粼静代（しずちゃん）、そして勝村政信