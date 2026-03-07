特急「やくも」に揺られて、春の島根へおでかけしませんか？ 島根県の玉造温泉に佇む星野リゾートの温泉旅館「界 玉造」では2026年3月30日〜4月6日、宿泊者限定のお花見プラン「桜舞うたまゆら滞在」を開催します。約400本の桜が咲き誇る温泉街を専用人力車で巡る人気企画に、今年は橋の上の特等席で地酒を堪能する「夜桜日本酒BAR」が新登場。上質なプライベート空間で春の絶景と地域文化に触れる、ワンランク上のお花見情報をお