2026年3月5日、お笑いコンビ・コットンの西村真二ときょんが自身のYouTubeチャンネルを更新。「よしもと以外男前ランキング」を発表した。 （関連：【画像あり】コットンの2人が勝手に選んだ「よしもと以外男前ランキング」トップ10の芸人たち） 吉本興業は、かつて発行していた月刊誌「マンスリーよしもと」「マンスリーよしもとPLUS」にて、2000年から13年までの間、吉本芸人の「顔」を格付けする読者投票企画