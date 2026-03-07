韓国でゴミ袋から260万円近い金額の札束が発見され、警察が所有者の捜索に乗り出している。【写真】名もなき日本人、韓国空港で11万円募金3月6日、仁川（インチョン）中部警察署によると、2月10日に東区金谷洞（トング・クムゴクトン）のとあるヴィラ（低層マンション）付近において、捨てられていたゴミ袋から大量の札束を発見したという通報が寄せられた。問題の現金は、5万ウォン（日本円＝約5300円）札が100枚ずつ帯でまとめら