シャーロット・ホーネッツ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月7日（土）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 120 - 128 マイアミ・ヒート NBAのシャーロット・ホーネッツ対マイアミ・ヒートがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリ