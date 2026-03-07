ゴンは、同社の運営する「粗大ゴミ回収本舗」が過去3年以内に引っ越しを経験した全国の20〜60代の男女500人を対象に実施した、「引越し時の不用品放置と原状回復費用に関する意識調査」の結果を発表した。●後日予想外の出費に!?調査対象者に、引っ越し当日に不用品を残して退去した経験があるかをたずねたところ、「ある」という回答が1割弱を占めた。引っ越し当日に不用品を残して退去した経験が「ある」と答えた人に、その