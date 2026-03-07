この記事をまとめると ■SUVやミニバンの台頭で5ナンバー級のセダンは日本から消滅した ■一方でメキシコでは日産のコンパクトセダンであるヴァーサが好調 ■ビッグマイナーチェンジで日本でも通用しそうな商品力を得た2026年モデルを紹介する 日本では消えたコンパクトセダン かつて日本の道路を埋め尽くしていた5ナンバーサイズのセダンは、SUVとミニバンの波に飲み込まれ、市場から静かに姿を消していった。しかし、世界に目