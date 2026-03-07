アップルは、スマートフォン「iPhone 17e」を2026年3月11日に発売する。6コアCPU（プロセッサー）とNeural Acceleratorを実装した4コアGPU（グラフィックス・プロセッサー）、16コアのNeural Engineで構成された最新世代チップ「A19」を搭載している。衛星経由の緊急SOSや「探す」が利用可能「Ceramic Shield 2」の採用により、前世代と比べ3倍の耐擦傷性能を実現した6.1型（2532×1170ドット）有機EL「Super Retina XDRディスプレ