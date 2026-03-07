アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃が始まってから、きょうで1週間となります。攻撃の応酬が続くなか、アメリカのトランプ大統領は、イランとの合意は「無条件降伏以外にありえない」と主張しています。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから7日で1週間となるなか、6日も攻撃の応酬は続きました。イスラエル軍は、イランの首都テヘランで死亡したハメネイ師が使う予定だった地下施設を破壊したと主張しま