関東地方は、雨上がりの青空が広がり、スギ花粉の飛散量が、極めて多くなる見込みです。花粉症の方は、対策を徹底してください。【午後の天気】日中は各地ともおおむね晴れますが、夜は、南部を中心に雲が多くなるでしょう。予想最高気温は、6日より高く、17度くらいになりそうです。北風が強く吹くため、日没後は空気が冷たく感じられるでしょう。【週間予報】8日は、明け方まで、雨や雪の降る所がありますが、日中は晴れるでしょ