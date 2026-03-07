◇「豊臣兄弟！」竹中半兵衛役・菅田将暉インタビュー（下）俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第9回「竹中半兵衛という男」。サブタイトル通り、稀代の軍師・竹中半兵衛役に挑む俳優・菅田将暉（33）の本格初登場回となる。大河出演は2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり3回目で、織田信長役の俳優・小栗旬（43）とは実に6回目の共演。撮影の舞台裏を菅田に聞いた。＜※