トランプ大統領が、関税率を15％に引き上げる意向を示していることなどを受け、赤沢経済産業相はアメリカを訪れ、直接ラトニック商務長官に対し、日本を対象としないよう申し入れたことを明らかにしました。赤沢経産相「日本（への関税率）が10％から15％に引き上げられるということは、ないだろう、と。そこ（15％）はないようにしてくれ、 ということを申し入れている」赤沢経産相は、アメリカが近く発動する意向の15％の新たな