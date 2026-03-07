陸軍青年将校らがクーデターを起こした1936年の二・二六事件発生から90年となり、岡田啓介首相と間違えられて殺害された松尾伝蔵大佐（享年63）をしのぶ献花祭が7日、出身地の福井市で開かれた。JR福井駅東口に岡田氏の立像と松尾大佐の胸像があり、大佐や岡田氏の遺族、卒業した小学校の児童らが胸像前で献花。主催者の石川行芳さん（68）は「没後90年の節目に大佐の遺徳をしのび、謹んで花を手向けたい」とあいさつした。