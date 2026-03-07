空爆で炎上し、黒煙が上がるテヘランのメヘラーバード空港/Atta Kenare/AFP/Getty Images（CNN）イランの首都テヘランが7日未明に空爆を受けた。イラン国営メディアが伝えた。ソーシャルメディアで拡散し、CNNが位置情報を特定した動画には、空爆後にテヘランのメヘラーバード空港が炎上する様子が映っている。イラン国営放送は、テヘランの東部と西部で爆発音が聞こえ、煙が上がったと報じた。これに先立ちイスラエル軍は、テヘラ