イギリス・ロンドンにある宝石を扱う店舗で強盗が侵入する様子がカメラに捉えられた。店を襲った強盗団は、バイクで押し入るとショーケースを破壊。商品を次々と袋に詰め込んだ。また、外では刃物で威嚇する仲間の姿もあった。市民がデッキブラシのようなもので応戦する緊迫の一瞬も確認されている。店を襲う宝石強盗団たちイギリス・ロンドンで2月24日午前10時頃に撮影されたのは、叫び声のような声とともに白昼堂々現れた“宝石