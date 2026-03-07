◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ - ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)アメリカの先発ローガン・ウェブ投手は、4回1失点で初戦の登板を終えました。初回、ブラジルの先頭打者、ルーカス・ラミレス選手に先頭打者ホームランを許すも三振も量産し、以降は1人の走者も許さない投球を披露。4回を投げ切り、52球6奪三振でマウンドを後にしています。