メンズ専用脱毛クリニックのエミナルクリニックメンズはこのほど、20〜40代の男性を対象に「花粉症シーズンの肌荒れとヒゲ剃り」に関する実態調査を実施した。20〜40代の男性を対象に「花粉症シーズンの肌荒れとヒゲ剃り」実態調査を実施○■毎日のシェービングが与える肌への負担を調査近年、男性のスキンケアへの関心は高まり、洗顔や保湿などを日常的に行う人も増えている。花粉症シーズン(2〜4月頃)は花粉の付着やマスク着用、