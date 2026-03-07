【マクドナルド】に、新しいホットスイーツが登場しているのをご存知でしたか？ コロコロと丸い形をした食べやすそうなひと口サイズのスイーツは、おやつとして食べるのにはもちろん、食後のデザートとして軽くつまむのにも良さそう。3月中旬頃までの期間限定販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。 食感も楽しめる、マクドナルドの新しいホットスイーツ マクドナルドの新しい