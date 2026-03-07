TBSの日比麻音子アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】ショートヘアもお似合いです 「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと。」と投稿し、ショートヘア姿の写真を掲載。 ヘアドネーションとは、病気や事故などで髪の毛を失った人たちのために作るウィッグ用に、髪の毛を寄付する行為。「