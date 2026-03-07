パラマウントベッドホールディングスが、MBO成立を受け2月5日上場廃止になった。今回は恐縮だが読者向けに本稿を書いていない。私の頭の中にパラマウントベッドをしっかりと残しておきたく、文字を積み上げている。【こちらも】順調に収益を積み重ねているパラマウントベッドがいま、注力を宣言している2つの事業最初に取材をしたのは、10数年前になる。印象深かったのは、展示されていた瀟洒なベッドだった。「昭和天皇が闘病