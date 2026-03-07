板倉滉は1月24日のフォレンダム戦を最後に欠場が続くオランダ1部アヤックスの日本代表DF板倉滉は負傷による欠場が続いている。背中に問題を抱え、次節も欠場となるようだ。今季からアヤックスに加入した29歳の板倉は、公式戦で21試合に出場して1得点を記録している。しかし、最後にピッチに立ったのは1月24日の第20節フォレンダム戦で、そこから5試合連続で欠場が続いている。オランダメディア「Voetbal International」によ