◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）２０２１年に巨人の守護神として１９セーブを挙げたＴ・ビエイラ投手が７日、米国戦のマウンドに３―１の５回から４番手としてマウンドに上がったが、１／３回を投げて、２四球２失点の内容で降板した。２０〜２２年まで巨人に所属し、２１年には５６試合で１９セーブを挙げたビエイラ。ＮＰＢ最速記録となる最速１６６キロを