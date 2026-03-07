アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第6話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】キュアアルカナ出る！？激しい戦闘シーン公開された『たんプリ』場面カット8日放送の第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」は、ポチタンのおかげで助かったものの、怪盗団ファントムの怪盗・ニジーにマコトジュエルをうばわれて