元バレリーナで俳優の草刈民代（60）が、12日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演する。【写真】「どのお着物もお似合い」私物の着物をまとった草刈民代＆周防正行氏の夫婦2ショット今回は、3月8日の国際女性デーにちなみ、好評を博している“女性が憧れる女性から人生哲学を学ぶシリーズ”の流れをくみ、“国際女性デースペシャル”と銘打ち、美しく年齢を重ねている人生の先輩と