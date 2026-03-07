【ワシントン＝坂本幸信】訪米中の赤沢経済産業相は６日、ラトニック米商務長官と米ワシントンで会談した。米政権が先月、各国・地域を対象に１０％で発動し、近く１５％に引き上げる方針の新たな追加関税に関し、日本を対象外とするように要請した。米国側の反応は明らかにしていない。赤沢氏は会談後の記者会見で「わが国の扱いが、昨年の日米間の合意より不利にならないように申し入れた」と述べた。米国は先月２４日、無