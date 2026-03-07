22年京都2歳Sを制したグリューネグリーン（牡6＝相沢、父ラブリーデイ）が5日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道札幌市のモモセライディングファームで乗馬になる予定。相沢厩舎ゆかりの血統で祖母は99年オークス馬ウメノファイバー、12歳上の半兄に13年オールカマー、14年AJC杯を制したヴェルデグリーン（父ジャングルポケット）がいる。22年秋にデビューし、M・デムーロとのコンビで新馬3着から未勝利、京都2歳Sと