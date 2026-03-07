けさ早く、富山市の国道8号の交差点で普通乗用車と軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた男性が死亡しました。こちらは発生直後の事故現場です。車がブロックに乗り上げ、あたりは部品が散乱しています。警察によりますときょう午前5時30分ごろ、富山市八町にある国道8号の交差点で、舟橋村に住む26歳の男性会社員が運転する普通乗用車が、高岡方面へ向かっていたところ、右から来た軽乗用車と出会い頭に衝突しまし