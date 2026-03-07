県警は6日、春の人事異動を内示し、県内10の警察署のうち9つの警察署で署長が交代します。県警本部の刑事部長に船本佳輝 徳島中央警察署長が、また首席監察官に坂東玲企画・サイバー警察局長が、そして生活安全部長には田中功 首席監察官がそれぞれ就任します。各警察署署長は徳島中央署長に前川伸二生活安全部長が、徳島板野署長に坂東賢太郎総務企画課長が就任します。また、鳴門署長には楠大助氏、阿波吉野川署長に野田浩