〈「大谷翔平」でも「村上宗隆」でも「ダルビッシュ有」でもない…栗山英樹がWBC2023で“いの一番”にチームへ招集したかった「2人の選手」とは？〉から続く2023年のWBCで世界一になった侍ジャパン。チームのムードメーカーとして人気を博したのが、日系人の母を持つラーズ・ヌートバーだ。日本語がほとんど話せず、日本のプロ野球経験もないヌートバーがチームになじめた背景には、合流初日に選手たちが着用していた“謎Tシャツ