6日、東京・青梅市の集合住宅の1室で81歳の女性が死亡しているのが見つかりました。その2時間ほど前には女性の息子とみられる男性が遺体で見つかっていて警視庁が関連を調べています。警視庁によりますと6日午後5時過ぎ、青梅市の集合住宅の1室で「母が自宅で亡くなっている」と家族から通報がありました。この部屋に住む小西由美子さんが倒れていて、その場で死亡が確認されたということです。また、この2時間ほど前には集合住宅