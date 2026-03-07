レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。今年の活動を発表した。満開の桜の木の下で、胸元が大きく開いた白のノースリーブトップスを着用した写真を添え、「お知らせ」と題し、「SUPERGT 300クラスapr Racing apr Victoriaとして活動させていただきます」と報告した。昨年末に開催された「にしたんクリニックレースアンバサダーアワード2025」授賞式で、「レース