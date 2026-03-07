6日夕方、仙北市で79歳の男性が用水路で倒れているのが見つかりその後、死亡が確認されました。除雪中だったとみられています。現場は仙北市西木町桧木内にある用水路です。仙北警察署の調べによりますと6日午後5時半過ぎ、用水路で倒れている男性を親族が発見し消防に通報しました。倒れていたのは門脇三男さん79歳で、心肺停止の状態で病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。門脇さんは午後1時ごろ「除雪に行ってくる